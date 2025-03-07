Одностороннее движение вдоль улицы Маршала Жукова введут в Одинцове с 10 марта

Новая улица с односторонним движением появится в Одинцовском городском округе с 10 марта. Такая схема движения будет на участке между Красногорским шоссе и улицей Маршала Неделина.

Дорожные знаки уже установлены, но пока скрыты под пленкой. Движение осуществляется в обе стороны: водители пропускают друг друга из-за сужения дороги. Между транспортными артериями находится культурно-спортивный центр «Мечта», куда родители привозят детей. Для предотвращения пробок решено сделать этот участок односторонним — от центра «Мечта» до улицы Маршала Неделина.

Ранее госавтоинспекторы в Одинцове поздравили женщин-водителей с 8 Марта. Акция «Цветы для автоледи» проходит каждый год по всей России.

Также напомним, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии первых участков Южно-Лыткаринской дороги зимой. Она разгрузит юго-восток региона.