Одинцовский округ стал лидером по количеству снесенных НТО

В Московской области продолжается работа по ликвидации нестационарных торговых объектов, установленных с нарушениями требований действующего законодательства, в том числе и в Одинцовском округе. Это точки, которые не соответствуют нормам благоустройства, не внесены в схему размещения муниципалитета, действуют без договоров на установку и эксплуатацию.
С начала этого года на территории региона демонтировали более 1880 незаконных ларьков. Одинцовский городской округ стал одним из лидеров по количеству снесенных НТО — 94 незаконных объекта.
Наибольшее количество ликвидированных палаток пришлось на Красногорск — там снесли 99 объектов. В результате реализации программы городские власти рассчитывают значительно улучшить облик муниципалитета и создать более организованную систему нестационарной торговли, соответствующую современным градостроительным стандартам.
Всего в этом году в Подмосковье демонтажу подлежат почти четыре тысячи объектов.
