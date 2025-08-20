Одинцовский округ стал лидером по количеству снесенных НТО

В Московской области продолжается работа по ликвидации нестационарных торговых объектов, установленных с нарушениями требований действующего законодательства, в том числе и в Одинцовском округе. Это точки, которые не соответствуют нормам благоустройства, не внесены в схему размещения муниципалитета, действуют без договоров на установку и эксплуатацию.

С начала этого года на территории региона демонтировали более 1880 незаконных ларьков. Одинцовский городской округ стал одним из лидеров по количеству снесенных НТО — 94 незаконных объекта.

Наибольшее количество ликвидированных палаток пришлось на Красногорск — там снесли 99 объектов. В результате реализации программы городские власти рассчитывают значительно улучшить облик муниципалитета и создать более организованную систему нестационарной торговли, соответствующую современным градостроительным стандартам.

Всего в этом году в Подмосковье демонтажу подлежат почти четыре тысячи объектов.