Одинцовские библиотеки приняли участие в проекте «Путь героя»

Министерство культуры и туризма Московской области совместно с Московской губернской универсальной библиотекой запускает акцию под названием «Путь героя», приуроченную к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Библиотеки Одинцовского округа также присоединились к этому проекту.

Каждый житель Подмосковья может создать и записать видеоролик о своем герое — участнике Великой Отечественной войны. Это может быть рассказ о его героических поступках на фронте или о его трудовых достижениях в тылу, а также о жизни ветерана в послевоенное время. Созданные ролики будут размещены на специальной онлайн-платформе проекта «Путь героя», чтобы все желающие могли вспомнить и почтить память тех, кто сражался за нашу свободу и независимость.

Как сообщают организаторы, акцию уже поддержали читатели и сотрудники ряда подмосковных библиотек из таких городов, как Одинцово, Домодедово, Красногорск, Зарайск и Коломна. Они поделились трогательными видеоисториями о своих близких, которые были непосредственными участниками тех исторических событий. Эти видео уже доступны на платформе проекта, и организаторы надеются, что подобные личные истории вдохновят многих других жителей региона принять участие в этой важной акции и рассказать о своих героях.