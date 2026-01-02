Одиноких пенсионеров поздравили школьники Лобни

Ученики лобненской школы № 4 провели добрую предновогоднюю акцию, поздравив с праздником одиноких пенсионеров. В рамках проекта «Добрые дела» ребята лично посетили пожилых людей, вручили им подарки и передали искренние теплые пожелания.

Акция направлена на формирование у подрастающего поколения социальной ответственности и понимания важности добровольческой деятельности. Школьники учатся проявлять заботу и внимание к тем, кто особенно нуждается в поддержке.

«Все участники зарядились новогодним настроением и ощущением настоящего волшебства. Мы убеждены, что такие поступки делают мир добрее, а Новый год — по-настоящему волшебным», — отметили в администрации учебного заведения.

Инициатива не только подарила пожилым людям праздничное тепло, но и стала важным воспитательным уроком для самих школьников, показав ценность милосердия и взаимопомощи в обществе.