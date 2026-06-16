Одиннадцать выпускников из Королева получили 100 баллов на ЕГЭ

Стали известны первые итоги Единого государственного экзамена в Королеве. В этом году сразу 11 выпускников продемонстрировали отличные знания, получив максимальные 100 баллов за экзамены по литературе и химии.

Среди стобалльников по литературе — Мария Одинцова, выпускница психолого-педагогического класса, и София Лопухина, выпускница медицинского класса из гимназии № 9, Виктория Подосинникова из гимназии № 11, Мария Русанова из гимназии № 3 и Милана Стекольщикова из гимназии № 5.

Высший балл по химии получили Анна Маркова из лицея № 19, Алена Курлыкина из гимназии № 9, Ольга Гребенева из гимназии № 3 имени Л. П. Даниловой, а также Мария Зайцева, Дарья Горбач и Михаил Дегтярев из лицея научно-инженерного профиля.

Ребята осознанно выбрали химию и планируют связать с ней свое будущее: от развития российской химической промышленности до фармацевтики и органического синтеза. Всего в 2026 году в Королеве Единый государственный экзамен сдают 1457 выпускников.