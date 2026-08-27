Одиннадцать социальных объектов откроют в Люберцах до конца 2026 года

До конца 2026 года в Люберцах завершат строительство и капитальный ремонт 11 социальных объектов: школ, детских садов и поликлиник. Среди них — школа на 1100 мест, три детских сада и поликлиника на 540 посещений в смену.

1 сентября откроется новая школа на 1100 мест в Островцах. Также будут открыты детские сады на 360 мест в жилом комплексе «Томилино парк», на 285 мест в ЖК «Егорово парк» и самый большой в Подмосковье сад на 560 мест в ЖК «1-й Лермонтовский». В «Томилино парк» готовится к открытию новая поликлиника на 540 посещений в смену.

После капитального ремонта распахнут двери детские сады лицея № 3 в Дзержинском и школы № 26 в Люберцах, гимназия № 5 «Интеллект» в Дзержинском, детская школа искусств № 3 в поселке Вуги. Завершится капремонт двух корпусов Ухтомской больницы — главного и терапевтического.

«Люберцы сохраняют лидерство в Подмосковье по развитию социальной инфраструктуры. При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева по народной программе „Единой России“ во исполнение задач президентского проекта „Молодежь и дети“ в 2027 году планируем открыть сразу шесть объектов образования: самую большую школу округа на 1650 мест в Зенино, две школы на 1100 мест каждая в жилом комплексе „Егорово парк“ и „Томилино парк“, воспитательно-образовательные комплексы на 1700 мест в Октябрьском и на 620 мест в Краскове, а также пристройку на 550 мест к школе № 8», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

До конца 2027 года завершится реконструкция стадиона «Торпедо» и капитальный ремонт детского стационара Московскго областного центра охраны материнства и детства.