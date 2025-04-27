Один лесной пожар потушили в Подмосковье в субботу

Один лесной пожар произошел в Подмосковье в субботу, 26 апреля. Сухая растительность загорелась в Томилинском участковом лесничестве недалеко от поселка Октябрьский в Люберцах. Обнаружили возгорание местные жители. Об этом сообщит Комлесхоз региона.

Участок тушили 15 лесопожарных и шесть единиц техники. Для ликвидации потребовалось за чуть менее 2,5 часа.

Причина — действия человека. Подозреваемые в поджоге устанавливаются. Виновных накажут.

В ведомстве напомнили, что за действия, которые привели к лесному пожару, предусмотрена административная и уголовная отвественность. Для физлиц — до 60 тысяч рублей, для должностных — до 110 тысяч, для юридических — до 2 миллионов, а также лишение свободы до 10 лет.