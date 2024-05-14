Один из самых загруженных участков Ярославского шоссе в Подмосковье расширят — Андрей Воробьев | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 17:19 Один из самых загруженных участков Ярославского шоссе в Подмосковье расширят — Андрей Воробьев Воробьев: участок трассы «Холмогоры» в Пушкино расширят до 8 полос Автор фото: Константин Семенец

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Один из самых загруженных участков Ярославского шоссе расширят до восьми полос. Это трасса М-8 «Холмогоры» в Пушкино, где из-за пробок водители тратят 1,5 часа вместо 15 минут на путь до Москвы вечером. Впереди — большая реконструкция дороги, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

На участке от Пушкино до ЦКАД шоссе сужается с восьми-десяти полос до четырех. При этом дорога пропускает через себя по 140 тысяч машин в сутки, из-за чего образуются пробки.

Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец

Например, путь до Сергиева Посада занимает 2,5 часа вместо 40 минут. Андрей Воробьев проверил первый этап реконструкции вместе с Романом Новиковым — руководителем Федерального дорожного агентства.

Здесь, на Ярославке, сейчас четыре полосы движения, но в ближайшее время мы получим восемь: от Пушкино до ЦКАД и в перспективе — до Сергиева Посада. Андрей Воробьев

Реконструкцию выполнят по президентскому проекту «Безопасные качественные дороги». Проезжую часть расширят до 8-12 полос, отремонтируют мост, построят два путепровода и три развязки. На дороге ликвидируют светофоры.

Два этапа реконструкции

Этот участок федеральной дороги соединяет не только Подмосковье с Москвой, но и северные регионы с центральной частью России.

Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец

«Интенсивность движения по всему Подмосковью за последние пять лет возросла более чем на 30% и в среднем составляет 64 тысяч автомобилей в сутки. Здесь расположены наиболее загруженные транспортные узлы, которые требуют совместных решений федерального и регионального уровней», — подчеркнул Роман Новиков.

На первом этапе реконструкции расширят участок с 35-го по 40-й километр. Это отрезок от Красноармейского до Старого Ярославского шоссе. Обновят мост через реку Скалба и развязку вблизи деревни Костино.

Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец

На втором этапе охватят путь с 41-го по 47-й километр. Возведут две развязки, два моста и расширят проезжую часть. Реконструкция завершится в 2027 году.

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