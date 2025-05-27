Один из самых высоких в Европе 3D-фонтанов запустили в Ленинском округе

В жилом комплексе «Римский» в поселке Развилка заработал фонтан, созданный с применением 3D-печати. Он стал одним из первых крупных подобных объектов в России и одним из самых высоких в Европе.

Фонтан представляет собой стелу на округлом основании и изготовлен из уникального материала — цветного бетона с добавлением натуральной каменной крошки. Его высота составляет 12 метров, а вес — около 20 тонн. Объект установили в центре двора жилого комплекса «Римский».

Российские специалисты применили технологию 3D-печати для быстрого изготовления фундамента фонтана из несъемной опалубки. На принтере напечатали 50 блоков, что ускорило процесс монтажа архитектурного элемента.

На территории Ленинского округа работают 10 фонтанов.

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