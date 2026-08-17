Депутат Никита Чаплин: очистные сооружения в Сергиевском обновят к 2027 году

В этом году в Подмосковье модернизируют почти 100 объектов водоснабжения. Один из важных проектов — обновление очистных сооружений в Сергиевском. О ходе работ в интервью 360.ru рассказал депутат Госдумы по Коломенскому избирательному округу Никита Чаплин.

В поселке Сергиевский Коломенского округа продолжается масштабное обновление ключевых очистных сооружений. Введенный еще в 70-е годы прошлого века объект готовит замену устаревшим мощностям, не отвечающим современным требованиям.

«Это самые крупные очистные на юго-востоке Подмосковья — Коломенские очистные в поселке Сергиевском. Недавно губернатор был на этом объекте. На сегодняшний день объект готов на 70%. План его ввода — 2027 год», — сказал Чаплин.

На строительной площадке завершили монолитные бетонные работы и приступили к установке оборудования.

Новые технологические мощности при компактных размерах обеспечат прежний объем работ, устранят неприятные запахи в поселке и позволят снизить затраты на обслуживание.