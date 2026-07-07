Очистные сооружения в Щелкове обработали 5,8 млн кубометров сточных вод в июне

В июне Щелковские очистные сооружения обработали более 5,8 миллиона кубометров сточных вод, обеспечив бесперебойную работу одного из ключевых объектов коммунальной инфраструктуры Московской области. Комплекс обслуживает сразу пять крупных муниципалитетов региона, ежедневно принимая хозяйственно-бытовые и промышленные стоки.

Очистные сооружения принимают сточные воды из Щелкова, Королева, Пушкинского округа, Фрязина и Лосино-Петровского. Проектная мощность объекта достигает 400 тысяч кубометров в сутки. Весь поступающий объем проходит несколько этапов механической и биологической очистки, благодаря чему загрязняющие вещества не попадают в природные водоемы.

Для поддержания стабильной работы комплекса специалисты Мособлводоканала круглосуточно контролируют состояние оборудования и проводят его техническое обслуживание. Под постоянным наблюдением находятся все основные элементы технологической цепочки — от механических решеток, задерживающих крупный мусор, до аэротенков, где осуществляют глубокую биологическую очистку стоков.

Особое внимание на предприятии уделяют защите оборудования от бытового мусора, который жители нередко смывают в канализацию. Специалисты регулярно удаляют из системы ветошь, влажные салфетки, песок и другие нерастворимые отходы, способные вывести из строя насосное оборудование.

Кроме того, своевременно происходит обслуживание фильтрующих элементов, что позволяет сохранять их пропускную способность и поддерживать высокую эффективность очистки.

Комплексный подход к эксплуатации и регулярное техническое обслуживание позволяют обеспечивать бесперебойную работу очистных сооружений и надежность всего технологического процесса даже при высокой нагрузке.