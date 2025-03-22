Очистные сооружения для реки Мерянки построят в Мытищах к декабрю 2025 года

В городском округе Мытищи прошло совещание по вопросу возведения локальных очистных сооружений для коллектора, который сбрасывает ливневые воды в реку Мерянку. Проект реализуют к декабрю текущего года.

На встрече собрались представители администрации округов Мытищи и Долгопрудный, специалисты министерства экологии и природопользования Московской области, сотрудники прокуратуры муниципалитета, жители села Виноградово и руководители компании ООО «Чистая Линия».

Сельчане не раз обращались с жалобами на загрязнение реки Мерянки. Источником проблем считают действующий коллектор: трубу диаметром полметра построили еще в 60–70-е годы для нужд совхоза «Красная Нива». Сегодня сооружение обслуживает территории двух муниципалитетов: Мытищи и Долгопрудный. К нему подключили свыше 15 предприятий, помимо них есть и нелегальные врезки. Как отметили на встрече, сточные воды в реку сбрасываются без предварительной очистки и без разрешительных документов. Это противоречит природоохранному законодательству.

Представители ООО «Чистая Линия» взяли на себя ответственность по разработке проекта и строительству очистных сооружений, а также оформлению всех необходимых документов. За выполнением плана будет следить администрация городского округа Мытищи и контролирующие органы. Работы завершат к 1 декабря этого года. Проект согласуют с Министерством экологии и природопользования Московской области и Московско-Окским бассейновым водным управлением.