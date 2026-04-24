Очистку территории от загрязненного грунта провели в Мытищах

22 апреля территорию на пересечении Мытищинской хорды и Волковского шоссе очистили от незаконно сброшенного загрязненного грунта. Лица, допустившие нарушение, были оперативно установлены.

Сотрудники администрации проверили выполненную работу.

«Мы потребовали в кратчайшие сроки устранить последствия. На сегодня нарушителями территория полностью очищена от загрязненного грунта, навалы вывезены, участок приведен в надлежащее состояние. Продолжаем держать подобные вопросы на контроле. Спасибо жителям за неравнодушие — вместе быстрее наводим порядок в округе», — отметил директор управления экологии администрации г. о. Мытищи Алексей Королев.

Загрязнение окружающей среды, выразившееся в выгрузке или сбросе с легковых автомашин, мотоциклов или прицепов отходов производства и потребления вне мест накопления мусора, влечет наложение административного штрафа: на должностных лиц — до 30 тысяч рублей; на юридических лиц — до 50 тысяч рублей; на граждан — до 15 тысяч рублей.

Правонарушение, совершенное с использованием грузовых транспортных средств, прицепов к ним, тракторов и других самоходных машин, влечет наложение административного штрафа: на должностных лиц — до 80 тысяч рублей; на юридических лиц — 120 тысяч рублей; на граждан — до 50 тысяч рублей.