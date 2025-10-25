Очистку пруда завершили в деревне Высоково в Мытищах

В августе 2025 года началась масштабная работа по очистке пожарного пруда в деревне Высоково. Работы были успешно завершены, и теперь водоем представляет собой ухоженное пространство, которое гармонично вписывается в сельскую среду.

Пруд не только выполняет свою основную функцию — служит объектом пожарной безопасности, но и стал важной частью сельской среды, придавая ей опрятный и ухоженный вид.

Директор управления экологии администрации городского округа Мытищи Алексей Королев выразил благодарность жителям деревни и представителям депутатского корпуса за поддержку. Он также сообщил, что на следующий год планируется реализация масштабной программы по очистке как пожарных, так и естественных водоемов.

Администрация округа намерена ежегодно увеличивать количество водоемов, которые будут приведены в порядок.