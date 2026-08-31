Очистку пруда с помощью бактерий начали в деревне Торбеево в Люберцах

В деревне Торбеево Люберец запустили эксперимент по очистке местного пруда с помощью бактерий хлорелла. Жители давно просили привести водоем в порядок.

Проблема накопилась за годы: ил на дне выделяет углекислый газ, из-за чего воде не хватает кислорода, и она начинает цвести. Микроорганизмы съедают углекислоту и насыщают воду кислородом. Специалисты подготовили два разных раствора: один для дна, чтобы переработать органические отложения, второй — для верхних слоев.

«Была встреча главы округа с жителями Торбеево, жители попросили привести водоем в надлежащее состояние. За время уборки собираемся достать валежник, затонувший мусор, бытовой мусор, который попал в водоем, древесные осадки, которые попадали с ураганов, то есть мы проведем очистку поверхности водоема и, кроме этого, запустили сегодня бактерию хлореллу», — рассказал начальник управления по охране окружающей среды Иван Тарасов.

Первую партию — 20 литров — уже влили в воду, следом зальют еще столько же. Бактерии активнее заработают при температуре выше 15 градусов. Итоговый эффект оценят примерно через неделю.

Как только воздух прогреется, бактерии активизируются полностью, и тогда станет ясно, удастся ли восстановить экосистему пруда без тяжелой техники.