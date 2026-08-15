Очистку Овального пруда возле деревни Торбеево завершат до конца недели

В лесной зоне возле деревни Торбеево городского округа Люберцы началась расчистка Овального пруда. Работы проводятся по поручению главы муниципалитета Владимира Волкова в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», инициированного президентом Владимиром Путиным.

Депутаты окружного Совета депутатов Вячеслав Губин и Леонид Слонимский, начальник управления по охране окружающей среды администрации Иван Тарасов, а также активные жители проверили ход выполняемых работ. Как отметил Иван Тарасов, подрядчики приведут в порядок береговую зону водоема и очистят акваторию от мусора — из пруда планируется извлечь автомобильные шины, ветки и другие отходы.

Завершить весь комплекс работ по очистке Овального пруда планируется до конца текущей недели. Депутат Совета депутатов округа Леонид Слонимский сообщил, что специалисты спилят аварийные деревья, представляющие потенциальную опасность. Работы проводятся под контролем комитета лесного хозяйства Московской области.

Ранее подрядные организации уже завершили работы на прудах в поселке Томилино и деревне Островцы. Также проведена расчистка Красковского карьера, а также участков рек Кобыленки, Македонки и Пехорки.