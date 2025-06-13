Очистка Баулинского пруда началась в Люберцах

Жители городского округа во время выездных администраций жаловались на неприятный запах в районе Баулинского пруда. Специалисты провели обследование и запустили в водоем хлореллы, которые борются с вредными микроорганизмами и насыщают воду кислородом.

Об очистке Баулинского пруда сообщил глава городского округа Владимир Волков.

«В настоящее время мы привлекли специализированную технику для очистки дна водоема: насос извлекает отложения и сразу же направляет их в контейнер для вывоза. Это позволяет не складировать отходы на берегах и свести неприятные запахи к минимуму», — сообщил Владимир Волков.

Глава добавил, что подрядчик очистит дно и приведет в порядок прибрежную зону — покосит траву и уберет поросль. Для уток будет установлен дом, а также запустят мальков рыб.

Все работы планируется завершить до конца октября.

Отметим, в 2025 году в Люберцах очистят восемь водных объектов.