Очередные рейды по выявлению нелегальной продажи алкоголя прошли в Мытищах

Проверки магазинов провели сотрудники управления потребительского рынка и услуг администрации городского округа Мытищи совместно с полицией. Восемь магазинов привлекли к административной ответственности.

1 сентября вступили в силу новые правила, согласно которым запрещена продажа алкоголя в магазинах в многоквартирных домах, чьи входы расположены дальше 30 метров от проезжей части.

Было проверено 20 торговых точек восемь из которых были привлечены к административной ответственности. Добровольно прекратили реализацию спиртного после ранее выданных требований 11 магазинов, один торговый был закрыт. Его проверят снова в ближайшее время. Среди нарушителей оказались: магазин «Пивная № 1» и «Вкусно» на улице Юбилейной, минимаркеты на улице Борисовка, магазин «Продукты» на улице Карпова и три магазина на улице Астахова.

Проверка торговых объектов на территории округа продолжится.

Всего под новые ограничения в Мытищах попали 79 магазинов, расположенных в многоквартирных домах. Проверено 43 магазина, из которых 28 торговых точек уже прекратили продажу спиртного. Девять магазинов привлечены к административной ответственности.