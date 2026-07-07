Очередную партию гуманитарной помощи бойцам СВО направили из Люберец

Представители общественного волонтерского движения «Ангелы Победы» городского округа Люберцы 6 июля передали в зону проведения специальной военной операции маскировочные костюмы и сети, продукты питания, медикаменты, бытовую химию — все необходимое для бойцов в полевых условиях. За неделю волонтеры организовали две отправки на разные направления, оперативно реагируя на поступающие запросы.

Основатель и руководитель движения Оксана Павлова отметила, что работа ведется непрерывно: как только поступает запрос, активисты отдают все собранное, включая все сплетенные сети, и продолжают производство. Помимо традиционных маскировочных сетей, дзержинские волонтеры представили новую разработку — сеть, имитирующую покрывало из мелких листьев. Идея принадлежит Оксане Павловой: в нарезанных лентах выстригают форму листочков, затем особым рисунком вплетают их в полотно, создавая эффект «лесной чащи», которая эффективно скрывает солдат и технику.

Маскировочные сети, костюмы и нашлемники остаются одними из самых востребованных позиций на передовой, поэтому производство не останавливается даже в летний период. В настоящее время в работе находятся шесть маскировочных сетей. Оксана Павлова подчеркнула, что за каждым изделием стоят часы кропотливого труда, тепло рук и желание облегчить службу защитников, а такая поддержка укрепляет веру бойцов в то, что их ждут и помнят дома.

В сборе гуманитарной помощи «Ангелы Победы» активно сотрудничают с Люберецкой Ассоциацией ветеранов СВО, что позволяет расширять масштабы помощи и оперативно доставлять грузы по назначению. Работа волонтеров продолжается в плановом режиме.