Очередную незаконную крытую парковку демонтировали в Люберцах

В городском округе Люберцы продолжается демонтаж незаконных крытых парковок. Вблизи дома № 15 на Октябрьском проспекте подрядчик приступил к сносу очередного паркинга.

Незаконную крытую парковку на муниципальной земле построили в начале 2000-х. Разрешительных документов на возведение не было. Постановление о демонтаже выпустила администрация округа.

«Работа по ликвидации незаконных крытых парковок в городском округе Люберцы продолжается. Собственникам парковок направляются требования о добровольном демонтаже. В противном случае самовольные постройки сносят в принудительном порядке», — сообщил начальник управления муниципального контроля администрации округа Андрей Кустарев.

После завершения демонтажа на этом месте обустроят муниципальную парковку, а прилегающую территорию благоустроят. За предыдущие два года на территории округа ликвидировали семь таких объектов.