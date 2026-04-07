Очередной самострой снесли в деревне Сумароково в Мытищах

Незаконную постройку демонтировали в деревне Сумароково. Мытищинский городской суд удовлетворил требования администрации о сносе объекта капитального строительства, который был возведен на земельном участке, предназначенном для ведения огородничества.

Ранее территория в деревне Сумароково была передан ответчику в аренду на основании договора, при этом на момент заключения данного соглашения на участке не существовало никаких строений. Арендатор был информирован об установленном ограничении, заключающемся в запрете на строительство. Нарушитель воздвиг объект капитального строительства, нарушив условия договора аренды и правила использования земельного участка.

Более того, в процессе строительства был захвачен участок земли, государственная собственность на который не была разграничена, как отметила исполняющая обязанности директора управления по выявлению и ликвидации самовольных построек Дарья Фисун.

После завершения судебного разбирательства арендатор самостоятельно осуществил снос возведенного им строения.