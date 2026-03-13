Очередной рейд по постановке на воинский учет прошел в Чехове

Сотрудники Военного следственного управления Следственного комитета России по Ракетным войскам стратегического назначения совместно с представителями администрации Чехова, силовых ведомств, в том числе ОМОН «Русич» Главного управления Росгвардии по Московской области, провели профилактический рейд по выявлению «уклонистов». Площадками масштабных проверок стали промзоны предприятий округа.

Правоохранители обошли помещения складов в деревне Лешино, выискивая тех, кто не встал на воинский учет или незаконно находится и работает на территории России.

«В результате рейда проверено более 300 граждан, в том числе иностранных. Из них 30 доставлено в военный комиссариат муниципального округа Чехов для проверки и решения вопроса о постановке на воинский учет», — рассказал сотрудник ВСУ СК РФ по РВСН, полковник юстиции Андрей Корявко.

Профилактические мероприятия, направленные на обеспечение воинского учета и соблюдение законодательства России проводят на территории округа регулярно.