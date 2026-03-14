Очередной медицинский форум прошел в Дубне

Третье по счету мероприятие состоялось во дворце культуры «Октябрь». В холле работали узкие специалисты Дубненской больницы и медико-санитарной части № 9, которые обследовали пациентов.

Глава округа Максим Тихомиров, открывая мероприятие, анонсировал долгожданное событие — в этом году в Дубне начнется строительство детской поликлиники. Он подчеркнул, что это личное решение губернатора Подмосковья.

Впервые участниками форума стали высокие гости, один из них — исполнительный директор Совета муниципальных образований Московской области Николай Ханин. Он отметил, что Дубна развивает передовые практики в сфере здравоохранения, которые будут востребованы по всей России, а также поблагодарил главу и жителей за поддержку инициатив.

В холле дворца развернулась настоящая поликлиника. Врачи уделяли пациентам столько времени, сколько требовалось. Местная жительница Елена Мищенко оценила доступность форума: по ее словам, это отличная возможность попасть к нужному специалисту без очередей.

Для юных дубненцев впервые организовали детский центр здоровья. Там работали травматолог-ортопед, педиатр и стоматолог.

Организаторы продумали логистику: волонтеры помогали ориентироваться, а на сцене весь вечер проходила беспроигрышная лотерея.