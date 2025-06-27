Очередной матч проекта «Футбольное долголетие» прошел в Воскресенске

В Воскресенске активно реализуется местный партийный проект «Единой России» «Футбольное долголетие», направленный на популяризацию здорового образа жизни и социальной активности среди людей старшего поколения через футбол. Недавно в городе прошел очередной матч, организованный партийцами и сторонниками проекта.

Участники с энтузиазмом продемонстрировали свои навыки и получили удовольствие от игры. Главная задача инициативы — привлечь больше пожилых людей к спорту и помочь им наладить новые социальные связи.

«Мы стремимся преодолеть стереотипы о пожилых людях и показать, что спорт и активный образ жизни доступны и полезны для всех возрастов. Благодаря „Футбольному долголетию“ участники могут улучшить свою физическую форму, обрести новых друзей и чувствовать себя более энергичными и мотивированными», — сообщил руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Сергей Слепов.

Тренировки и матчи в рамках проекта будут продолжены, чтобы вовлекать все больше жителей старшего поколения в активную и здоровую жизнь.