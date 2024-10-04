Донорская акция по сбору крови пройдет в Ленинском округе 16 октября

Мероприятие проходит во дворце спорта «Видное» четыре раза в год. Сдать кровь с 9:00 до 12:00 могут все неравнодушные жители округа, являющиеся гражданами России, имеющие регистрацию в Москве или Подмосковье, достигшие 18-летия и годные по состоянию здоровья. В рамках акции у каждого донора возьмут по 450 миллилитров крови.

Тем, кто хочет принять участие в акции, необходимо не употреблять алкоголь в течение 48 часов перед процедурой, поужинать накануне и позавтракать перед сдачей крови легкой пищей.

Доноры получат освобождение от работы на два дня и денежную компенсацию на питание. «Каждый из нас может стать героем и дать шанс на жизнь тем, кто в ней нуждается», — подчеркнула председатель местного отделения Красного Креста Анна Потапкина.

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