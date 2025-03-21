Очередное заседание совета депутатов прошло в Мытищах

Депутаты под руководством председателя совета Андрея Гореликова положительно оценили отчет главы округа Юлии Купецкой. Работу администрации Мытищ в 2024 году признали удовлетворительной.

Юлия Купецкая поблагодарила депутатский корпус за командную работу, подчеркнув, что по результатам прошлого года бюджет муниципалитета увеличился на 6 миллиардов рублей. Большое внимание уделяется строительству социальных объектов, дорожно-транспортной инфраструктуре, модернизации дворовых территорий. Результатом такой работы стало четвертое место округа в областном рейтинге.

На заседании депутаты единогласно приняли решение присвоить звание «Почетный гражданин городского округа Мытищи» 13 ветеранам Великой Отечественной войны. «Это дань уважения к пройденному пути и признание заслуг фронтовиков и благодарность поколению победителей, которое отстояло нашу страну», — подчеркнул Андрей Гореликов.

Народные избранники также поддержали инициативу об установлении мемориальной доски в честь ученого Теодора Орлова на здании ОКБ КП. Следующее заседание совета депутатов состоится 17 апреля.