Гуманитарный конвой из Павловского Посада отправится в зону СВО в сентябре

Волонтеры из Павловского Посада проведут очередной выезд гуманитарного конвоя на передовую. Доставку помощи наладят с 20 по 26 сентября.

Гуманитарный груз доставят в более 50 подразделений на передовой, где служат бойцы из муниципалитета. Конвой проедет через ЛНР и ДНР, Курскую, Белгородскую и Харьковскую области. Поездка пройдет в рамках работы штаба по поддержке бойцов, созданного по инициативе главы Павлово-Посадского городского округа Дениса Семенова, и под руководством председателя Совета депутатов Павлово-Посадского городского округа Романа Тикунова.

Передать запрос на получение помощи участники СВО и их родственники могут по телефону: 8 (916) 712-05-45.

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