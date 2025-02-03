Очаг туберкулеза обнаружили в жилом доме в Подольске

В жилом доме в Подольске обнаружили человека, больного туберкулезом. В местной областной клинической больнице рассказали, что всех контактирующих попросили срочно пройти флюорографической обследование.

Больного туберкулезом выявили в трехэтажном доме на улице Правды. Роспотребнадзор и Минздрав Московской области проводят все необходимые противоэпидемиологические мероприятия. Жителям дома рекомендовали пройти флюорографическое обследования для исключения инфицирования.

«В результате поквартирного обхода подъезда не удалось проинформировать все 100% жителей. Учитывая, что туберкулез является инфекционным заболеванием, передающимся воздушно-капельным путем, на входной группе было размещено данное объявление» — сообщили в местной больнице.

В конце января Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер сообщил, что смертность от туберкулеза в Подмосковье в прошлом году снизилась на 7,1% и составила 1,3 на 100 тысяч человек.