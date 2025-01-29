Смертность от туберкулеза снизилась на 7,1% в Подмосковье за год

Смертность от туберкулеза в Подмосковье в прошлом году снизилась на 7,1% и составила 1,3 на 100 тысяч человек. Этого удалось добиться благодаря комплексной профилактической работе.

Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер — ведущее учреждение в Подмосковье, где оказывают помощь пациентам с таким диагнозом. В него входит 12 филиалов и 28 отделений и кабинетов в составе больниц.

«В регионе проводится комплексная работа, в том числе по повышению доступности диагностики и профилактике, благодаря которой нам удается достичь результатов в снижении смертности от туберкулеза», — сказал главный врач медучреждения Сергей Смердин.

Благодаря профессиональной работе сотрудников диспансеру удалось стать Центром компетенций для медорганизаций, которые проходят сертификацию Национального института качества Росздравнадзора.