Обустройство парковки в самом густонаселенном районе начали в Дубне

На улице Вернова свои автомобили оставляли в основном жители ближайшего дома, поскольку во дворе предусмотрено минимальное количество мест. Теперь вместо стихийной парковки появится благоустроенная, на 23 автомашины.

Сейчас рабочие удаляют плиты, которые служили временной площадкой для ожидающих автобуса. Там будет обустроена также полноценная автобусная остановка с заездным карманом, павильоном и урнами.

Глава Дубны Максим Тихомиров отметил, что в этом году проводится большая работа по обустройству парковочных пространств. «Это требование времени. Но при этом стараемся максимально сохранить все зеленые насаждения. Здесь, на улице Вернова, также поставил задачу подрядчику бережно отнестись к деревьям», — сказал руководитель муниципалитета.

Пять деревьев, которые остались на своих местах, обнесут бордюром, еще два — пересадили на ближайший газон. Дополнительно высадят 22 дерева — клены, липы и сирень, а также засеют травой газон, отделяющий парковку от тротуара.