Обустройство двух детских площадок в скверах началось в Жуковском

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Жуковский

Детские игровые площадки в скверах на улицах Баженова и набережная Циолковского модернизируют в Жуковском. Там установят современное оборудование, резиновое покрытие и лавочки.

На обновляемых территориях появится новое оборудование и качественное покрытие. Размер площадок увеличат до 450 квадратных метров. Работы проходят в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Подобные работы в этом году проведут во дворах домов по улицам Чкалова, Дугина, Молодежной, Луч, Клубной, Мичурина и Муромской.

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