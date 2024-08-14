Обустройство двух детских площадок в скверах началось в Жуковском

Детские игровые площадки в скверах на улицах Баженова и набережная Циолковского модернизируют в Жуковском. Там установят современное оборудование, резиновое покрытие и лавочки.

На обновляемых территориях появится новое оборудование и качественное покрытие. Размер площадок увеличат до 450 квадратных метров. Работы проходят в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Подобные работы в этом году проведут во дворах домов по улицам Чкалова, Дугина, Молодежной, Луч, Клубной, Мичурина и Муромской.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».