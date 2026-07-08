Обучение волонтеров порядку действий в чрезвычайных ситуациях проведут в Мытищах
В Мытищах началась серия обучающих занятий для участников движения «Волонтеры Подмосковья», посвященных действиям в чрезвычайных ситуациях. Образовательный проект организовало Министерство информации и молодежной политики Московской области.
Обучение проводят преподаватели Академии гражданской защиты МЧС России, аттестованные спасатели и инструкторы Всероссийского студенческого корпуса спасателей.
«В этом году мы запланировали провести 10 занятий, в рамках которых обучим 300 волонтеров, которые в любой критический момент смогут прийти на помощь», — пояснила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Участники осваивают сердечно-легочную реанимацию, прием Геймлиха, способы остановки кровотечений, помощь при переохлаждении, а также отрабатывают навыки транспортировки пострадавших.
«Мы даем ребятам именно такую базу: от юридического понимания своих прав и обязанностей до конкретных движений, которые могут спасти жизнь. Особенно важно, что волонтеры учатся работать в паре и в команде», — уточнила и нструктор по первой помощи Валерия Анатольева.
Отдельный блок программы посвятили развертыванию пневмокаркасного модуля, который используют в качестве мобильного штаба при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Волонтеров знакомят с его устройством, правилами установки и принципами организации работы в полевых условиях.
«Когда добровольцы понимают эту систему, они становятся полноценными участниками спасательных операций, а не просто помощниками. Мы учим их думать как спасатели — быстро, четко и без паники», — отметил преподаватель кафедры аварийно-спасательных работ Академии гражданской защиты МЧС России Кирилл Качуро.
Инициативу реализуют в рамках национального проекта «Молодежь и дети».