Обучение волонтеров «Интервидения» началось в Мытищах

Активисты из разных уголков Московской области, а также из Москвы, Саратова и Тамбова приехали на обучение волонтерского корпуса международного конкурса «Интервидение». Проект стартовал в молодежном центре «Импульс».

Благодаря обучению участники узнают об истории конкурса, его задачах, а также о стандартах поведения и общения волонтеров с иностранными делегациями. Послушав теорию, добровольцы приступят к практическим тренингам, где смогут развить необходимые навыки, проработать сложные ситуации, которые могут возникнуть во время проведения конкурса, и предложить собственные решения.

Организаторы поделятся опытом, расскажут о наиболее эффективных способах урегулирования конфликтов и правилах поведения в различных обстоятельствах. Тимлидер Константин Кузовков, рассказал, что главная цель обучения — создание сплоченной и профессиональной команды, которая сможет успешно проявить себя на предстоящем мероприятии.

Заместитель главы городского округа Ольга Сидоркина, обратилась к участникам, поблагодарила их за инициативу и подчеркнула важность волонтерской работы.

«Интервидение» — это масштабная платформа, объединившая множество стран и зрителей, поэтому слаженная работа волонтеров будет иметь огромное значение.

«Участие в проекте станет не только ценным опытом, но и началом крепкой дружбы для многих добровольцев, и пожелала им успехов в этом увлекательном пути» — подчеркнула Ольга Сидоркина.