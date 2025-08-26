Обучение волонтеров «Интервидения» началось в Мытищах

Более 50 активистов из различных регионов Московской области, а также из Москвы и других городов, таких как Саратов и Тамбов, собрались на обучение волонтерского корпуса международного конкурса «Интервидение», которое началось в молодежном центре «Импульс» в Мытищах. Участники познакомятся с историей конкурса, его целями, а также с нормами поведения и общения волонтеров с иностранными делегациями.

После теоретической части волонтеры перейдут к практическим тренингам, где смогут развить необходимые навыки, проработать возможные сложные ситуации, которые могут возникнуть во время конкурса, и предложить свои решения. Организаторы поделятся своим опытом, расскажут о наиболее эффективных способах разрешения конфликтов и правилах поведения в различных ситуациях.

Основная цель обучения — сформировать сплоченную и профессиональную команду, которая сможет успешно проявить себя на предстоящем мероприятии.

Заместитель главы городского округа Ольга Сидоркина поблагодарила участников за их инициативу и подчеркнула значимость волонтерской работы. Она отметила, что «Интервидение» является масштабной платформой, объединяющей множество стран и зрителей, поэтому слаженная работа волонтеров имеет огромное значение.