Обучение в «Школе фермера» стартует в Подмосковье с 25 апреля

На базе Коломенского аграрного колледжа имени Н. Т. Козлова с 25 апреля стартует обучение в «Школе фермера». Проект предусмотрен для действующих и начинающих аграриев. Об этом сообщает подмосковный Минсельхозпрод.

Обучение пройдет по двум направлениям: «Технологии современного растениеводства» и «Технологии современного животноводства».

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья отмечают, что такие образовательные инициативы помогают повысить квалификацию фермеров и дают возможность узнать тонкости отрасли для ведения агробизнеса.

«У нас на территории деятельность осуществляют около 800 крестьянских (фермерских) хозяйств, которые вносят вклад в производство продукции растениеводства и животноводства. Для нас важно создавать условия, чтобы количество фермеров в регионе постепенно увеличивалось», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

«Школа фермера» — это интенсивный курс на 2,5 месяца. В него входят изучение теории на базе образовательных учреждений и практика на предприятиях по специальности. Кроме того, во время обучения студенты разрабатывают собственные бизнес-планы. В конце слушатели могут получить диплом государственного образца.

В этом году в Московском регионе отобрали 40 заявок, общее количество желающих превысило 200 человек.

За пять лет в России выпустили около восьми тысяч дипломированных аграриев, более 300 из них подготовила «Школа фермера» Московской области.