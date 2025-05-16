Обучение представителей апелляционной комиссии на ГИА прошло в Подмосковье

В Московской области прошло обучение для представителей апелляционной комиссии на ГИА в 2025 году. В Министерстве образования региона отметили, что это важный шаг в подготовке к основному периоду итоговой аттестации.
В занятии участвовали представители ведомства, сотрудники Регионального центра обработки информации и более 40 представителей комиссии. Участникам рассказали об актуальных правилах работы с апелляциями, дали пошаговые инструкции и провели практическое занятие по заполнению нужных документов.
Помимо этого, на встрече разобрали спорные ситуации, которые могут возникнуть при общении с участниками экзаменов. Напомним, апелляции в Подмосковье рассматривают с помощью цифровых технологий. Для этого существует 16 удаленных пунктов, которые связаны с центральным штабом.
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