Обучение по работе на маркетплейсах провели для предпринимателей в Мытищах

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

В молодежном центре «Импульс» в Мытищах собрались более 80 предпринимателей. Они познакомились с принципами работы на маркетплейсах.

Встреча провел комитет по развитию предпринимательства на цифровых платформах «Опоры России». Замглавы городского округа Мытищи Елена Сетракова отметила, что это мероприятие способствует обмену опытом и развитию предпринимательства.

«Мы сейчас большое внимание уделяем проекту „Опора Старт“. Это очередной шаг поддержки наших предпринимателей из разных направлений бизнеса, которые реализуют свои товары на маркетплейсах», — рассказал председатель мытищинского отделения «Опоры России» Роман Коробейкин.

Спикеры мероприятия разобрали наиболее частые ошибки начинающих бизнесменов, обсудили статистику и принципы ценообразования, а также льготы и субсидии для работы на онлайн-площадках.

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