Обучение по гериатрии прошло в подмосковном госпитале ветеранов войн | 360°

16 мая 2024, 17:58
Обучение по гериатрии прошло в подмосковном госпитале ветеранов войн
Обучение по введению в гериатрию прошло в подмосковном госпитале ветеранов войн. Занятие для медперсонала провел кандидат медицинских наук Александр Розанов.
Как рассказали в Минздраве Подмосковья, гериатрия занимается диагностикой, лечением и реабилитацией заболеваний у пожилых людей. Эта область медицины направлена на продление и повышение качества жизни таких пациентов.
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«Гериатрия — самостоятельная медицинская специальность, для которой характерен междисциплинарный подход к диагностике, лечению и реабилитации заболеваний у людей пожилого и старческого возраста. Гериатрическая помощь оказывается преимущественно людям старше 65 лет», — рассказала заведующая отделением гериатрии Светлана Свинина.
Обратиться по по вопросам госпитализации в госпиталь жители могут по телефону +7 499 670-93-32.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил капитально отремонтированный медколледж в Дмитрове. Сотрудники медучреждения показали главе региона обновленные хирургический и сестринский кабинеты.
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