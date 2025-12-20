Обучение гальванике запустили на предприятии в Подольске

На предприятии «СПКБ Техно» запустили программу обучения гальванике. Специалисты будут осваивать техники нанесения металла на разные поверхности.

Программа рассчитана на пять дней, из них три — теории и два — практики. Интерес проявили люди из разных регионов России.

«Мы увидели высокий запрос на такие знания. Изначально планировали набрать пилотную группу из шести человек — хотели протестировать формат, посмотреть, как усваивается материал, выявить возможные недочеты в программе. Но интерес оказался выше ожиданий, сформировали группу из двенадцати. Такой состав оказался абсолютно комфортным для обучения — люди активно взаимодействуют, помогают друг другу, задают много вопросов», — сказал главный технолог конструкторского бюро «Химникель» Глеб Гаврилин.

Среди обучающихся как опытные специалисты, так и те, кто только начинает свой путь в профессии.

В теоретическом блоке изучают основы электрохимии и механизмы гальванического осаждения, виды покрытий и их назначение, особенности подготовки поверхности перед нанесением и работу с химическими реагентами.

Ученики осваивают работу с ячейкой Хулла — специальным прибором для тестирования электролитов, проводят анализ состава гальванических растворов и самостоятельно наносят четыре вида покрытий — никель, медь, олово, цинк на тестовые образцы.

Практические занятия построены как своеобразный «квест»: по итогам теории слушатели получают список заданий, которые должны выполнить в условиях реального производства.