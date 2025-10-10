Обучение для «Волонтеров Подмосковья» прошло в Химках

В обучении по действиям в чрезвычайных ситуациях в Химках приняли участие 100 активистов «Волонтеров Подмосковья» из 19 округов региона. Вместе они отрабатывали навыки спасения людей на базе Академии гражданской защиты Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Занятия проводили преподаватели из Академии, профессиональные спасатели и инструкторы Всероссийского студенческого корпуса спасателей Московской области. Волонтеров разделили на четыре группы по 25 человек, чтобы было удобнее проходить обучение.

Активисты на тренинге узнали, как оказывать первую помощь при попадании инородного предмета в дыхательные пути, применять прием Геймлиха и выполнять сердечно-легочную реанимацию. Прием Геймлиха — важный базовый навык, способный спасти жизнь человеку при удушье.

Кроме того, участники учились перевозить пострадавших различными способами: от стандартной переноски на носилках до эвакуации из ограниченного пространства с помощью подручных средств. Особое внимание уделялось правильной фиксации головы и позвоночника, чтобы избежать вторичных травм.

Основы противопожарной подготовки объяснили волонтерам в заключение тренинга. Активистов познакомили с классами пожаров, видами огнетушителей и их применением. Также они узнали об общих принципах организации аварийно-спасательных работ и ознакомились с основными видами специализированного оборудования, используемого спасателями при ликвидации ЧС.

Добровольцы должны уметь не только оказывать первую помощь, но и обладать обширными знаниями для эффективной работы в реальных условиях.

«Полученные знания и навыки позволят ребятам сократить время оказания помощи — будь то эвакуация пострадавших или доставка необходимых ресурсов. Эти умения волонтеры смогут применять в своей общественной деятельности», — отметил председатель Совета Всероссийского студенческого корпуса спасателей Московской области, старший преподаватель кафедры аварийно-спасательных работ Академии гражданской защиты Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России Никита Еськин.

Подобные тренинги регулярно проводятся в Химках. Летом этого года волонтерам Химок предложили курс по тактической медицине и первой помощи в экстремальных ситуациях. Он прошел на базе «Восхода» при участии преподавателя Академии региональной безопасности, психолога и сотрудника Министерства внутренних дел Российской Федерации Анастасии Барышевой.