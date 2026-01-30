Обучающий семинар для администраторов окон БТИ прошел в Подмосковье

С целью повышения профессиональных компетенций и качества предоставляемых услуг 28 января в подмосковном БТИ состоялся обучающий семинар. Участниками мероприятия стали администраторы, работающие в окнах БТИ на базе многофункциональных центров (МФЦ) Московской области, а также директора филиалов БТИ и другие специалисты.

Эти специалисты играют ключевую роль во взаимодействии с заявителями в 57 центрах «Мои Документы» по всему Подмосковью.

Первый заместитель генерального директора ГБУ «БТИ Московской области» Татьяна Люлина подчеркнула важность слаженной работы администраторов для обеспечения высокого стандарта обслуживания. «Прием граждан в МФЦ значительно расширил доступность услуг БТИ для жителей Подмосковья», — отметила она.

