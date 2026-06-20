Обучающий форум для добровольцев провели в молодежном центре в Мытищах

В Мытищах на базе Молодежного центра «Импульс» прошел муниципальный форум, объединивший активных добровольцев Подмосковья и представителей местных общественных движений. Ключевая цель мероприятия — развитие волонтерской культуры, обучение командной работе и повышение эффективности взаимодействия с организаторами социальных проектов.

Образовательная часть встречи была посвящена прокачке навыков добровольцев. Для тридцати участников провели мастер-классы по развитию регионального движения. Активистов научили грамотно выстраивать командную работу, эффективно взаимодействовать с организаторами мероприятий и создавать комфортные условия для добровольческой деятельности.

Координатор регионального движения «Волонтеры Подмосковья» Елизавета Федорова подчеркнула масштаб добровольческой работы в регионе. Сегодня в рядах движения состоят более 67 тысяч активистов. За отчетный период они совершили свыше 12 тысяч добрых дел и стали организаторами более 17 тысяч социально значимых мероприятий.

Федорова отметила, что подобные форумы играют ключевую роль в привлечении новичков. Участники делятся положительными впечатлениями с друзьями, что стимулирует дальнейший рост движения. Текущая встреча в Мытищах стала частью серии аналогичных мероприятий, которые пройдут в других муниципалитетах Московской области. Уникальность формата заключается в точечной работе именно с местными добровольцами и представителями территориальных общественных движений.

Завершился форум работой круглого стола. Представители местных общественных организаций Мытищ презентовали доступные меры государственной поддержки, ответили на вопросы коллег и обсудили ключевые достижения и планы на ближайшее полугодие.