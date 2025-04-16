Обучающее занятие по предотвращению кариеса провели для детей в МОЦОМД

В детском отделении Московского областного центра охраны материнства и детства врач-стоматолог провел серию консультаций для детей и дополнил их интерактивным занятием по профилактике кариеса. Такой формат помог не только выявить проблемы с зубами, но и дать детям и их родителям полезные знания и навыки, которые помогут сохранить здоровье зубов.

«Во время консультаций я постаралась уделить особое внимание индивидуальным особенностям каждого ребенка, его возрасту и текущему состоянию зубов. Оценила гигиеническое состояние полости рта и выявила факторы риска развития кариеса», — отметила врач-стоматолог детской поликлиники № 3 МОЦОМД Светлана Быковская.

По ее словам, одна из главных целей — показать детям, что бояться стоматолога не нужно, а визит к зубному врачу — это важная часть заботы о себе. Чтобы малыши чувствовали себя спокойно, врач создал дружелюбную и уютную атмосферу. Благодаря такому подходу, который сочетает лечение, обучение и профилактику, можно не только улучшить состояние зубов у детей, но и помочь им с малолетства выработать полезные привычки.