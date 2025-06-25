Обсуждение проекта инфраструктуры рядом с гимназией № 17 прошло в Мытищах

Во встрече приняли участие представители администрации округа, родительского комитета школы, депутатского корпуса, Общественной палаты и строительной компании «Стройтекс-недвижимость». Участники рассмотрели ряд значимых вопросов, которые касались улучшения инфраструктуры этого района.

Собравшиеся обсудили расширение проезжей части улицы Пролетарской и изменение существующей схемы дорожного движения. Важной темой также стало обустройство новой парковки и определение ее оптимального местоположения. Уделили внимание и плановому озеленению территории. Планируется привлечь местных жителей многоквартирных домов для высадки новых деревьев.

Решено было также обустроить новое спортивное ядро возле первого корпуса гимназии № 17, включив его в проект «Открытый стадион». Установят здесь и камеры системы «Безопасный регион».

Местных жителей предупредили, что во время ремонтных работ для всех желающих будут доступны ближайшие спортивные площадки на Новомытищинском проспекте и на улице Терешковой.

Участники встречи затронули также вопросы режима работы планируемой парковки около второго корпуса гимназии и возможности установки шлагбаумов на внутридворовые проезды.