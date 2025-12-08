Обсуждение проекта бюджета на 2026 год прошло в Мытищах

Администрация округа совместно с депутатами провела мероприятие в формате публичных слушаний. Предложения жителей будут обязательно учтены при формировании бюджета.

Повестка публичных слушаний включала в себя не только бюджет на следующий год, но и планы на 2027–2028 годы. Проект заранее опубликовали на официальном сайте администрации городского округа, и жители смогли ознакомиться с цифрами, а также внести свои предложения, которые подробно рассмотрели и обсудили на встрече.

Специалисты контрольно-счетной палаты сделали положительное заключение о достоверности бюджетных данных. Запланированные доходы на 2026 год составили 25,154 миллиарда рублей, это на 1,2 превышает цифру нынешнего года. Расходы должны составить порядка 25,935 миллиарда рублей. Бюджет, исходя из этого, останется сбалансированным, а это значит, что будет возможность выполнить социальные обязательства перед населением. Половина всех расходов пойдет именно на социальную сферу: развитие спорта и туризма, образования, транспорта и здравоохранения. Большое внимание уделят поддержке молодых семей.

Темами, которые особенно волновали жителей на публичных слушаниях, стали благоустройство дорог и дворов, создание локаций для активного отдыха, очистка местных водоемов и выплаты медицинским работникам от муниципалитета.

Подобный публичный формат обсуждений при решении важных для округа задач еще раз доказал свою эффективность, ведь это позволяет сделать бюджет прозрачным и понятным для жителей.