Обследования жителей ко Дню борьбы против рака провели в больнице Дубны

Врачи Дубненской больницы провели комплексные обследования жителей. На них удалось выявить три случая заболевания.

Мероприятие приурочили ко Дню борьбы против рака. Обследования провели в поликлинике № 1.

Жителей осмотрели и проконсультировали стоматолог, онколог и гинеколог. Также им провели маммографию и флюорографию.

Кроме того, медики пообщались с каждым из пациентов и ответили на их вопросы, обучили их проводить самодиагностику.

Всего в 2024 году в дубненской больнице выявили около 600 случаев заболеваний онкологией.

«За первый месяц 2025 года у нас выявлено уже 49 случаев в Дубненской больнице. Цифра немаленькая. С одной стороны, это хорошо. Мы на ранних стадиях выявляем. Чем раньше выявим, тем лучше лечим, тем быстрее лечим», — отметила заведующая поликлиникой № 1 Дубненской больницы Анастасия Игнатчик.

Специалисты отмечают, что выявление заболеваний на ранней стадии особенно важно. Направленность на окноскрининг есть в любой диспансеризации.