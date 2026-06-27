Обследование несущих конструкций провели в доме в Балашихе

Проверка несущих конструкций здания прошла в многоквартирном доме № 19 на улице Маяковского в микрорайоне Железнодорожный. Специалисты управляющей компании оценили состояние фундамента и стен как удовлетворительное.

Также определили, что установка контрольных маяков на трещины не требуется.

Выявленные трещины фундамента и фасадных стен относятся к видам работ, которые выполняются в рамках программы капитального ремонта. Согласно Жилищному кодексу Российской Федерации, такие работы проводятся фондом капитального ремонта на основании решения общего собрания собственников. Для включения необходимых ремонтных мероприятий жителям рекомендовали инициировать проведение общего собрания собственников.

Ранее на форуме «Капитальный ремонт 2026-2028: от планов к реализации» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по обновлению многоквартирных домов в регионе.