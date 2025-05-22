Общежитие для специалистов оборонного предприятия открыли в Дубне

В Дубне открылось новое общежитие для специалистов оборонного предприятия «Радуга». Теперь сотрудники завода могут сосредоточиться на работе, не беспокоясь о бытовых вопросах — для новых кадров подготовили современное жилое пространство.

Генеральный директор предприятия «Радуга» Сергей Богатиков отметил, что здание полностью новое, оснащено современными коммуникациями и создано с высоким качеством.

Ранее это помещение использовалось как офис, поэтому на переоборудование в полноценное общежитие ушло немало времени и усилий. Сейчас молодые специалисты получают комфортабельные комнаты с мебелью и необходимой бытовой техникой. В каждой комнате есть отдельный санузел и мини-кухня с плитой и холодильником.

По просьбам жильцов на цокольном этаже организована зона отдыха с игровой приставкой, книгами и рабочими местами. Также оборудована общая столовая с дополнительными холодильниками, прачечная и резервная душевая. Консьержи обеспечивают безопасность и помогают новым жильцам освоиться.

Для удобства сотрудников от общежития до завода курсирует служебный автобус. Это уже третий объект жилищной инфраструктуры, созданный предприятием для поддержки молодых специалистов. Кроме того, на заводе действует специальная программа по обеспечению жильем для сотрудников.