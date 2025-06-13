Общественный центр в Дзержинском отремонтируют в июле 2025 года

Ремонт общественного центра имени Ярослава Смелякова в Дзержинском городского округа Люберцы завершится в июле. Работы начались в апреле 2025 года.

«В настоящее время специалисты привели в порядок книжное хранилище, коридор, комнату для занятий участников проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева „Активное долголетие“ и санузел. В помещениях отремонтированы и покрашены стены, потолки, заменена электрика, светильники и радиаторы отопления, межкабинетные двери», — отметила директор ЦБС г. Дзержинский Галина Устинова.

Фонд библиотеки насчитывает порядка 28 тысяч экземпляров. Учреждение посещают более шести тысяч читателей.

«Библиотеке — более 90 лет. Она имеет богатую историю и уникальные традиции. Гордость общественного центра — сотрудничество с научной библиотекой МГУ имени Ломоносова. Это позволяет предлагать посетителям новинки в области современной литературы», — сообщил депутат окружного Совета Алексей Кочетков.

Ремонт общественного центра завершится в июле 2025 года, сообщили в администрации округа.