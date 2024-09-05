Общественный совет Минтранса Подмосковья обсудил развитие дорожной инфраструктуры

Заместитель министра транспорта Московской области Султан Гумов рассказал, что в этом году регион получил более 1,7 тысяч автобусов разных классов.

Также участники затронули тему привлечения на работу водителей, а также повышение зарплаты сотрудникам.

Начальник управления по взаимодействию с федеральными транспортными системами Ксения Шупель рассказала о развитии железнодорожной инфраструктуры Подмосковья. В регионе с 2013 года обновили 50% подвижного состава — более 320 электропоездов.

Также продолжается строительство разноуровневых пешеходных переходов — уже обустроили шесть переходов в Химках, Истре, Люберцах, Реутове, Раменском и Ленинском. В этом году планируется обустроить еще четыре — в Люберцах, Лобне и Одинцове.

Темой следующего заседания станет ремонт и содержание дорог.

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